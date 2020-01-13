понедельник 13.01.2020 22:01:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловские журналисты принимали поздравления с праздником

Сегодня журналисты всей страны отмечают свой профессиональный праздник - День российской печати. В этот день более 300 лет назад вышел в свет первый номер российской газеты.


Своим профессиональным праздником 13 января считают все работники масс-медиа: газетчики, корреспонденты и техники теле- и радиоэфиров, а также представители электронных СМИ. Сегодня в администрации области, по традиции, журналистов поздравили губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский. Среди награжденных были сотрудники нашей телерадиокомпании.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня любая деятельность органов государственной власти невозможна без средств массовой информации. Вы освещаете и успехи и неудачи. И я в очередной раз благодарю за возможность взаимодействовать, работать, получать оперативную информацию, и, самое главное, решать задачи, которые стоят сегодня перед регионом, потому что вклад СМИ, может быть, и не исчисляется количеством денежных знаков, но совершенно точно он имеет огромное влияние на создание образа и имиджа региона». 

Леонид Музалевсикй, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня действительно СМИ формирует общественное мнение, и мы уже не представляем свою жизнь без ежедневной информации».

Журналистов поблагодарили за профессионализм и объективность и пожелали им дальнейших творческих успехов. Награды от Союза журналистов также получили старейшие члены Орловского отделения организации.

Поздравления в адрес четвертой власти звучали и от депутатского корпуса. Сегодня СМИ - своеобразный индикатор настроения общества. Именно мы нередко становимся мостиком между жителями и властью. За честность, объективность и оперативность - награды, в том числе и от Госдумы, получили сотрудники ГТРК «Орёл».

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Мне хотелось бы пожелать всем здоровья, оптимизма, честности, проникновенности. Больше вникать в те проблемы, которые существуют у наших людей, больше освещать их».



Надежда Невматулина
13 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.