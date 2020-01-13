Орловские журналисты принимали поздравления с праздником Сегодня журналисты всей страны отмечают свой профессиональный праздник - День российской печати. В этот день более 300 лет назад вышел в свет первый номер российской газеты.





Своим профессиональным праздником 13 января считают все работники масс-медиа: газетчики, корреспонденты и техники теле- и радиоэфиров, а также представители электронных СМИ. Сегодня в администрации области, по традиции, журналистов поздравили губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский. Среди награжденных были сотрудники нашей телерадиокомпании.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня любая деятельность органов государственной власти невозможна без средств массовой информации. Вы освещаете и успехи и неудачи. И я в очередной раз благодарю за возможность взаимодействовать, работать, получать оперативную информацию, и, самое главное, решать задачи, которые стоят сегодня перед регионом, потому что вклад СМИ, может быть, и не исчисляется количеством денежных знаков, но совершенно точно он имеет огромное влияние на создание образа и имиджа региона».

Леонид Музалевсикй, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня действительно СМИ формирует общественное мнение, и мы уже не представляем свою жизнь без ежедневной информации».

Журналистов поблагодарили за профессионализм и объективность и пожелали им дальнейших творческих успехов. Награды от Союза журналистов также получили старейшие члены Орловского отделения организации.



Поздравления в адрес четвертой власти звучали и от депутатского корпуса. Сегодня СМИ - своеобразный индикатор настроения общества. Именно мы нередко становимся мостиком между жителями и властью. За честность, объективность и оперативность - награды, в том числе и от Госдумы, получили сотрудники ГТРК «Орёл».



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Мне хотелось бы пожелать всем здоровья, оптимизма, честности, проникновенности. Больше вникать в те проблемы, которые существуют у наших людей, больше освещать их».





Надежда Невматулина

13 января 2020 года



