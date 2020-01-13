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Сразу два новых уголовных дела возбудили ливенские следователи

С разницей в сутки в Ливенском районе были обнаружены тела двух молодых мужчин 21 года и 30 лет.


Признаки смерти у обоих одинаковые. Один из погибших - сотрудник полиции. Вот что рассказали нашим ливенским коллегам местные следователи.

Как сообщила старший следователь Ливенского МСО СУ СК РФ по Орловской области Наталья Докукина, 10 января 2020 года был обнаружен труп молодого человека с признаками механической асфиксии, труп был обнаружен в веранде собственного дома. По данному факту была назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти данного человека.

Также на территории Ливенского района 12 января был обнаружен труп местного жителя в помещении гаража - также с признаками механической асфиксии. Труп был обнаружен родственниками. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства. Труп был направлен на экспертизу, по ее результатам будет установлена причина смерти данного человека.


Татьяна Напольских
13 января 2020 года
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