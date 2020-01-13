Праздничное украшение и ярмарка в центре Орла останутся до 20 января Такое решение принял губернатор, учитывая мнения горожан.





Об этом Андрей Клычков написал на своей странице в социальных сетях. А ледовый каток на площади будет работать до марта.





Татьяна Напольских

13 января 2020 года



