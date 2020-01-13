На Орловщине продолжат вкладывать деньги в реализацию нацпроектов В минувшем году предусмотрели сумму в размере 4,4 миллиарда рублей. Непотраченные 324 млн. рублей переходят на этот год.





Цифры озвучили сегодня на аппаратном совещании у губернатора. Около 40 миллионов пойдет на завершение строительства детского сада в 6-м микрорайоне Орла. Все остальное - на реконструкцию Красного моста.





Татьяна Напольских

13 января 2020 года



