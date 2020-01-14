В Орле разыскивают одаренных школьников Чтобы помочь достичь максимальных успехов. Сегодня этот вопрос обсудят на рабочем совещании в администрации Орла.





О том, кто подходит под эту категорию, как их будут отбирать, и каким образом поддерживать, Александру Муромскому доложит начальник городского управления образования.



Вторым пунктом в повестке дня значится предстоящая в этом году перепись. Она будет проходить с 1 по 31 октября. Орловцам, как и всем жителям страны, придется ответить на 30 вопросов. И сегодня на планерке в мэрии определят план проведения переписи в областном центре.





Мария Семак

14 января 2020 года



