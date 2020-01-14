Алименты вместо заключения Житель Мценска выплатил задолженность, испугавшись уголовного дела.





В соответствии с решением суда, мужчина обязан был выплачивать алименты, начиная с 2014 года. До июля 2019-го он исправно исполнял обязательства, затем выплаты прекратились, и накопился серьезный долг. Выполнять родительские обязанности мужчина не стал даже после того, как приставы приостановили действие его водительских прав и наложили аресты на счета. И лишь оказавшись под угрозой уголовного дела, должник начал выплачивать алименты.





Мария Семак

14 января 2020 года



