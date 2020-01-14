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Вспомнить всех, кто сражался за Родину

Орловцев приглашают принять участие в акции, посвященной 75-летию со дня Победы.


«Семейные фотохроники» - это крупнейший электронный архив, в котором представлены снимки времен Великой Отечественной, Первой мировой войн и других знаменательных событий в жизни всей страны, а также – конкретного региона, поселки или даже предприятия. Пополнить каталог может любой желающий. Главное составить описание фото, указать, кто на снимке и откуда. Фотографии можно разместить до 31 мая 2020 года.


Мария Семак
14 января 2020 года
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