Вспомнить всех, кто сражался за Родину Орловцев приглашают принять участие в акции, посвященной 75-летию со дня Победы.





«Семейные фотохроники» - это крупнейший электронный архив, в котором представлены снимки времен Великой Отечественной, Первой мировой войн и других знаменательных событий в жизни всей страны, а также – конкретного региона, поселки или даже предприятия. Пополнить каталог может любой желающий. Главное составить описание фото, указать, кто на снимке и откуда. Фотографии можно разместить до 31 мая 2020 года.





Мария Семак

14 января 2020 года



