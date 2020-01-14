В Орле пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе Турнир посвящен памяти маршала СССР Виктора Георгиевича Куликова, Почетного гражданина Орла и области. Стартуют соревнования 18 января.





Участие примут спортсмены старше 18 лет. Поединки будут идти два дня. На ковре встретятся борцы нескольких весовых категорий – от 57 кг до 125. Награждение победителей состоится 20 января.





Анастасия Дорохова

14 января 2020 года



