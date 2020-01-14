Сотрудники МЧС призывают орловцев быть осторожнее и не выходить на лед Даже если очень нужно сократить маршрут. Это может обернуться бедой.





Лед сейчас только формируется, он тонкий и хрупкий. Водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. И если где-то лед выдержит вес человека, то уже через несколько сантиметров может провалиться. В группе риска – дети, рыбаки и те, кто привык зимой «срезать» путь через водоемы. Чтобы максимально снизить возможные ЧС сотрудники ГИМС ежедневно патрулируют акватории региона.





Мария Семак

14 января 2020 года



