Руководитель Школы жилищного просвещения Рафаил Исламгазин в программе «Темя дня» на «Радио России-Орел» Включайте 102,3 FM сегодня в 11:20.





Выпавший снег тает, образуя ледяную корку. Ситуация осложняется еще тем, что далеко не все дворы очищают. Что делать в данной ситуации? Кроме того, речь пойдет об изменениях в жилищном законодательства в текущем году, о холодных батареях в зимний период и многом другом.



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Мария Семак

14 января 2020 года



