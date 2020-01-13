Голосуйте за Туйнова! «Орловский бриллиант» борется за звание «Спортсмен года-2019».





Международная ассоциация всемирных игр (IWGA) объявила о старте голосования конкурса «Спортсмен года-2019». За почетное звание поборются 25 представителей видов спорта, входящих в официальную программу Всемирных игр. В состав четырёх участников, представляющих Россию, вошёл орловский кикбоксер Владислав Туйнов. Его кандидатуру выдвинула Всемирная Ассоциация Организаций Кикбоксинга WAKO. В этом году Владислав выиграл чемпионат мира WAKO по любительскому кикбоксингу в Боснии и Герцеговине и теперь выступает в профессиональном кикбоксинге. Помимо этого он входит в Топ-10 лучших кикбоксеров мира, является многократным победитель международных и всероссийских соревнований. Отдать свой голос за российского спортсмена может каждый на официальном сайте всемирных игр – если баннер не отображается, нужно отключить блокировщик рекламы. После этого надо найти номинацию «кикбоксинг» и проголосовать. Первый тур продлится до 20 января, по его итогам десять спортсменов с самым высоким рейтингом выйдут в финал. Победитель будет определен 30 января. Как и в предыдущие годы, голоса могут быть поданы один раз в 24 часа. В соответствии с новым правилом этого года, все избиратели должны голосовать за двух кандидатов одновременно, отдавая одному кандидату два голоса, а другому кандидату один голос. Если вы попытаетесь отдать голоса только одному кандидату, голоса не будут зарегистрированы.





Артемий Лукьянчиков

13 января 2020 года



