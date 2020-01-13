Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Причины и последствия. На трассе М-2 «Крым» столкнулись два автомобиля. Полицейские завели уголовное дело, врачи борются за здоровье пострадавших.



- В Ливенском районе были обнаружены тела двух молодых мужчин 21 года и 30 лет. Ведется следствие.



- Их оружие - перо и клавиатура. Сегодня - День российской печати. Среди тех, кого отметили в администрации области - сотрудники ГТРК «Орел».



- И снова Новый Год! У россиян сегодня есть возможность еще раз встретить праздник.



- Орловцы могут отдать свой голос на Влада Туйнова. «Орловский бриллиант» борется за звание «Спортсмен года-2019».



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Вести-Орёл

13 января 2020 года



