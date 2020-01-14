В Должанском районе из пожара спасли пожилую женщину

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

13 января в 09:51 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Русановка Вторая Должанского района. В результате пожара дом выгорел на площади 64 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась. Пострадала 83-летняя женщина, которую доставили в Должанскую центральную районную больницу.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них три два – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области