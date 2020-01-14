В поселке Хомутово произошел пожар в жилом доме

Пострадавших нет.

13 января в 13:52 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Хомутово. В результате пожара выгорела комната на площади двенадцать квадратных метров, дом закопчен на площади 120 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них три два – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

