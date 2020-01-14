Сотрудники полиции и волонтеры разыскивают без вести пропавшего жителя Орловского района

Дмитрий Авдеев 5 января ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение не установлено. Просьба ко всем, кто мог его видеть, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Приметы: на вид 30 лет, средней полноты, рост выше 175 см, волосы темные 3-4 см, глаза карие, под правым глазом шрам, зубы частично отсутствуют, хромает на одну ногу.

Был одет: куртка темно-синяя на карманах светлые обрамления, светлая толстовка с капюшоном, темно-серое спортивное трико, тельняшка в темно-синюю полосу, черные кроссовки, красные шерстяные носки в белую полоску.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом в полицию. Анонимность и конфиденциальность гарантируется. ОМВД России по Орловскому району - 8(4862) 41-61-09, 41-00-02, 41-65-16.