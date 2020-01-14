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Сельхозпроизводители Орловщины уже готовятся к началу весенних полевых работ

О том, что сделано, и о планах на предстоящий сезон рассказал руководитель департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков.


Планы - грандиозные. В последние три года наш регион и так наращивал объемы производства, в этом они тоже должны быть больше. Если учесть, что только общая посевная площадь увеличится более чем на 50 тысяч гектаров. Особое внимание в этом году планируют уделить обновлению техники. Как отметили на совещании, дефицита минеральных удобрений не будет. Запаслись аграрии необходимым количеством семян - 60 тонн из них уже проверено. Губернатор области Андрей Клычков рекомендовал контролировать ситуацию и департаментом, и самими региональными аграрными компаниями. Что касается вопросов кредитования, то в целом потребность на посевную кампанию составляет около 6 миллиардов рублей. 

Губернатор поручил департаменту сельского хозяйства в срок до 2 марта довести средства государственной поддержки для проведения весенних полевых работ до сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.



Анна Вайсергисер
14 января 2020 года
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