Завтра в Орле вновь зажжется «Свет Рождественской звезды» Этот благотворительный фестиваль уже 17-й по счету. За это время общими силами были исполнены мечты многих ребят и собрано 1,5 миллиарда рублей. В этом году героиней акции стала Надежда Коротенко. И все средства будут переданы десятилетней девочке.





У Нади с рождения частичное ДЦП и слепота. Но она очень талантливая и целеустремленная. Она практически не видит, но хорошая память, музыкальный слух и приятный голос, а главное - огромное желание совершенствоваться и выступать на сцене дают девочке возможность жить полноценно.



Надежда Коротенко, героиня фестиваля «Свет Рождественской звезды»: «Я очень сильно люблю читать, сейчас много увлеченно читаю, и люблю петь, это моя страсть. Первый раз даже плакала перед выходом на сцену, и потом было очень тяжело петь. Но сейчас я привыкла, сцена - мой дом родной, я говорю это всем».

Надя неоднократно побеждала на Всероссийских вокальных конкурсах, встречалась с Дианой Гурцкой, пела с Тамарой Гвирдцетели, и уже в феврале поедет в Москву на финал конкурса «Дети Черноземья». Желаний у девочки много, но одно из них - пишущая шрифтом Брайля электронная машинка. Надя учится в обычной общеобразовательной школе и без такого оборудования уже в 5-м классе ей не обойтись. А маме, одной воспитывающей двоих детей, такое приобретение не по карману. Стоит специальная машинка почти 300 тысяч. Именно на это планируют потратить благотворительные средства, собранные на фестивале «Свет Рождественской звезды».



Ольга Коротенко, мама Надежды: «Темп учебы увеличился – 4-й класс, и за классом грифельным прибором не успеешь - одна точка это 450 грамм усилий, а буква может состоять из пяти точек. А Брайль предоставляет еще и дополнительные символы по математике, поэтому такая машинка была бы нам хорошим подспорьем».

Акция-концерт «Свет Рождественской звезды» пройдет завтра, 15 января, в Орловском городском центре культуры. Начало в 17 часов.





Татьяна Тимохина

14 января 2020 года



