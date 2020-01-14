Берегись фальшивок! Полицейские напоминают гражданам, как отличить без специального оборудования подлинные денежные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей от подделок.





Так, на подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны радужные полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также на подделке нет букв РР. Полицейские напоминают: если вы стали жертвой фальшивомонетчиков и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. Это влечет уголовную ответственность. Обратитесь к правоохранительным органам.





Мария Семак

14 января 2020 года



