В Орле Тургеневу посвятили Дом писателя Одна из исторических площадок в Орле - место, где стоял родовой дом семьи-Тургеневых Лутовиновых. Дом, где родился писатель, к сожалению, сгорел еще в 1850 году, после чего семья переехала в Спасское-Лутовиново. В честь памяти Ивана Тургенева здесь только мемориальная доска. Но с недавнего времени на этом месте о знаменитом орловце можно будет узнать гораздо больше.





Наверняка многие уже обратили внимание на обновленное здание на перекрестке улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина. Над входом значится «Дом писателя». Здание, которое стремительно ремонтируется и облагораживается, - офисное. Здесь еще до сих пор кое-где идет ремонт, но верхние этажи и коридоры уже преобразились. Над дизайном работала целая группа архитекторов, историков и краеведов, объединенных общим проектом под названием «Дом писателя».



Светлана Медведева, соавтор проекта «Дом писателя»: «Здесь очень много всего интересного, и все посвящено творчеству Тургенева. Проект абсолютно некоммерческий. И наша общественная организация участвовала в нем именно как консультант по подбору информации, материалов и так далее».

Здесь действительно все о нем. О Тургеневе. На втором этаже стены коридоров украшает графика по тургеневским произведениям разных художников, авторская живопись и афоризмы великого писателя из разных произведений, своеобразная наглядная агитация за прочтение классика.



Дизайнер проекта Юлия Тенетилова с удовольствием провела для нашей съемочной группы экскурсию, рассказывая о воплощении идей, поисках материала, и о том, что теперь это здание не только несет довольно полную информацию о писателе, но и точно передает сам дух того места, где он родился.



Юлия Тенетилова, дизайнер проекта «Дом писателя»: «Главным было не упустить что-то важное, значимое и при этом не закопаться в море каких-то деталей. Так, для одной фотозоны был использован портрет Тургенева работы Курнакова, но стилистически видоизмененный, а для другой фотозоны использовали рисунок Полины Виардо, которая очень много рисовала Тургенева, но мы также его стилистически переработали».

Третий этаж Дома писателя еще ремонтируется, но его дизайн тоже готов, он станет театрально-кинематографическим и будет полностью посвящен экранизациям произведений классика и театральным постановкам.



Геннадий Алексеев, cоавтор проекта «Дом писателя»: «Будут представлены экранизации, начиная с 1910 года, когда был снят «Лейтенант Ергунов», и до 2014 года, когда Вера Глаголева сняла «Двух женщин». Будет представлена вся информация по фильмам, иллюстративный материал по этим фильмам, который было очень трудно искать, потому что не вся визуальная информация есть в Интернете».

Кстати, Интернет в помощь всем, кто будет сюда приходить и заинтересуется тем, что увидит.



На четвертом этаже поселились все орловские писатели - как самые знаменитые, так и те, о которых многие совершенно ничего не знают. Под фотографией и краткой биографической справкой каждого писателя - QR-код, для того чтобы не перегружать визуальную часть текстовой информацией. Кому интересно, смогут с помощью этого кода сразу получить информацию на свой смартфон, по ссылкам на Википедию, сайты музеев, статьи. Конечно, это не музей, но и цель у создателей проекта была совершенно другая - просто напомнить всем, кто окажется здесь, что воздух, которым тут дышат, самый что ни на есть тургеневский. Так что Дом писателя обрел свое неповторимое литературное лицо - как снаружи, так и внутри.





Эва Стасюлевич

14 января 2020 года



