В Орловской области к ответственности привлечено 48 предприятий, производящих и реализующих молочную продукцию Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвело итоги внеплановых проверок в 2019 году.





В частности хозяйствующих субъектов, которые производят и реализуют молочную продукцию. К административной ответственности привлечено 48 предприятий.



Всего было отобрано 136 проб молочной продукции, 61 из них не соответствовала техническим регламентам. Фальсификат выявили в 51 пробе из 114, что составляет 45%. Напряженной остается ситуация с поставкой молочной продукции сомнительного качества в бюджетные учреждения города и области.



Елена Мальцева, начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «По фактам выявления недоброкачественной пищевой продукции отозвано 20 деклараций о соответствии. Из оборота изъята 31 тонна несоответствующей требованиям продукции».





Всеволод Трифонов

14 января 2020 года



