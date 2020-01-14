С орловских улиц вывезли 3 тысячи кубометров снега Об этом сообщил директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» Сергей Яковенко.





За прошедшую неделю с улиц Орла вывезли 2 879 кубометров снега, При этом израсходовано 1 380 тонн пескосоляной смеси. По информации директора «Спецавтобазы», сегодня город убирают 32 единицы спецтехники. В ручной уборке задействован 101 человек, в среднем по 20-22 человека на район.





Орловское Информбюро

14 января 2020 года



