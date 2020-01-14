Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Сейчас работы на мосту Дружбы в Орле идут без отставания. Что уже сделано? Об этом сегодня говорили в мэрии.



- Как в Шаблыкино уходили в партизаны? Мы пообщались с живыми свидетелями подполья.



- В Орле Тургеневу посвятили Дом писателя. Там же можно узнать и других писателях Орловщины.



- Большая мечта маленькой Надежды. Орловцы смогут зажечь «Свет Рождественской звезды».



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Вести-Орёл

14 января 2020 года



