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Работы на мосту Дружбы ведутся в соответствии с представленным графиком

Сейчас балки демонтируют на третьем пролёте, ещё на двух работы уже завершены.


По информации пресс-службы городской администрации, капитальный ремонт моста Дружбы ведется в графике. Сейчас демонтируются старые балки на третьем пролёте, в конце недели начнётся монтаж новых. Таким образом, уже заменены два пролёта, установлены восемь 33-метровых и три 14-метровые балки. Одновременно с демонтажом на третьем пролёте ведется разборка восьмой опоры, устройство новых тротуаров со стороны Заводского района.

Также подрядчик предпринял меры по защите Оки от загрязнения. Сделали это с помощью специальных экранов. А если что-то упадёт в воду, по условиям муниципального контракта, обязан убрать подрядчик.

Отмечается, что в 2020 году ООО «Ремспецмост» увеличило бригаду на 10 человек, в перспективе добавят еще 10 человек.


Анастасия Дорохова
14 января 2020 года
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