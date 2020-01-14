В Шаблыкинском районе планируют установить памятник партизанам Во время Великой Отечественной войны жестокая борьба шла не только на фронте, но и в тылу. На Орловщине действовало больше 160 партизанских отрядов. В Шаблыкинском районе есть свои герои. Фамилии тех, кто ушел в «народные мстители», решили вернуть из забвения.





Как вспоминают местные жители, фашисты предлагали большие суммы за информацию о партизанах. За голову руководителя подполья было обещано 15 тысяч рублей, за 24-летнюю Матрену Рубцову, а она была вторым лицом в отряде, обещали 10 тысяч. Всего в отряде насчитывалось около полсотни человек. Они объединились сразу же, как только оккупанты ворвались в район. Произошло это в начале октября 1941 года. Двадцать два месяца в тылу у врага они отбивали свою землю.



Матрена Рубцова препятствовала доставке вражеской техники, мешала вывозу людей в рабство, организовывала сбор боеприпасов, проводила агитацию. Судьба Матрену Рубцову пожалела - она дожила до глубокой старости. Григория Лагутина сдал фашистам один из жителей. Где похоронен Григорий Лагутин неизвестно, Матрена Рубцова покоится на местном погосте. Неприметная покосившаяся оградка охраняет могилу. На скромном памятнике фотография «народной мстительницы». Активисты района уверены: такой вид места захоронения точно не соответствует героическому прошлому Моти. Партизанская война тогда, в 40-х годах, нашла отклик в сердцах населения. Сегодня предстоит найти средства на памятник настоящему герою. Эту инициативу администрация Шаблыкинского района поддержала.



Вера Чернякова, замглавы администрации Шаблыкинского района по социальной сфере: «Направлен запрос депутату областного совета Потемкину Сергею Григорьевичу с просьбой помочь выделить материальные средства на установление памятника участнице партизанского подполья. Я думаю, что эту работу мы проведем совместно».





Анна Вайсергисер

14 января 2020 года



