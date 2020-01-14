Фонари на набережной реки Орлик отремонтируют Информация поступила главе администрации Орла Александру Муромскому в соцсетях.





По информации пресс-службы городской администрации, речь идет прежде всего, о нескольких сломанных опорах освещения на набережной Орлика. Кроме того, внимания требуют светильники в районе памятника Тургеневу и на бульваре Победы: по словам орловцев, здесь можно заметить торчащие из опор провода.



Отмечается также, что на минувшей неделе орловцы сообщали Александру Муромскому в социальных сетях об отсутствии освещения в районе школы №36. Глава Советского района Артем Левковский сообщил, что проблема состояла в техническом сбое, сейчас светильники исправны.





Анастасия Дорохова

14 января 2020 года



