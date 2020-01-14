Двум перевозчикам, осуществляющим обслуживание микрорайона «Лужки», направлены представления Напомним, в праздничные дни жители орловского микрорайона столкнулись со сбоями в работе транспорта.





Двум перевозчикам, осуществляющим обслуживание микрорайона «Лужки», направлены представления. С остальными перевозчиками провели встречу и напомнили о необходимости строгого выполнения расписания, о недопущении курения водителями во время движения. Об этом сегодня на совещании в администрации Орла сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин.



А присутствующий на совещании мэр города Василий Новиков предложил чиновникам «поездить общественным транспортом, чтобы оценить качество его работы».





Артемий Лукьянчиков

14 января 2020 года



