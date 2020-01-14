В этом году отремонтируют 11 дорог Орла Ремонт будет осуществляться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».





По семи из одиннадцати дорог уже определены подрядчики. Об этом сегодня на совещании в администрации города сообщил начальник управления коммунальным хозяйством Дмитрий Фролов.





Артемий Лукьянчиков

14 января 2020 года



