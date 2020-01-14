Сегодня православная церковь отмечает Обрезание Господне Это событие ознаменовало конец Ветхого Завета и начало Нового. Сегодня в Троице-Васильевском храме Орла прошла служба трёх владык.





Богомладенец по ветхозаветной традиции на восьмой день после своего рождения был обрезан и наречен именем Иисус. В праздник Обрезания Господне в Троице-Васильевском храме Орла, несмотря на будний день, было оживленно. Божественную литургию здесь возглавили сразу три владыки - митрополит Орловский и Болховский Тихон, митрополит Антоний и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.



Также сегодня, 14 января, верующие вспоминают Василия Великого. Архиепископ Кесарийский прославился как богослов, создатель идеи иконостаса. За помощью к этому святому обращаются тысячи православных, и он помогает, говорят верующие.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Этот поистине святой муж себя расточал, живя интересами церкви. Он не дожил до пятидесяти лет, но сделал очень многое, и мы должны ему подражать в его верности Матери-Церкви, в его служении, в его твердости».





Юлия Опанасюк

14 января 2020 года



