Утвержден список мест для купаний в Крещенскую ночь Праздник Крещения Господне верующие отмечают 19 января. Как сообщили в МЧС, на водоемах Орловской области будет оборудовано 36 купелей.





Крещенские купели оборудуют в Орле на Оке в районе Центральной спасательной станции, остальные иордани - в 18 районах области. Больше всего - 8 мест для купания - в Ливенском районе.



Около всех оборудованных купелей в Крещенскую ночь будут дежурить полицейские, медики и пожарные. Спасатели напоминают о мерах предосторожности и просят сознательно и ответственно оценить свои физические возможности.





Надежда Невматулина

14 января 2020 года



