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На Орловщине готовятся отметить 75 годовщину Победы над фашистской Германией

Сегодня на первом в этом году рабочем совещании областного организационного комитета «Победа» обсудили ключевые направления празднования.


Основными вопросами стали меры дополнительной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в преддверии знаменательной даты. Глава региона особо подчеркнул, что здесь нет места формализму, только индивидуальный подход. Также на заседании обсудили план мероприятий по сохранению исторической памяти и преемственности поколений в рамках проведения Всероссийского года Памяти и Славы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Всего только к празднованию 75-й годовщины Победы в Орловской области уже сегодня запланировано более 800 мероприятий. Запланированы и международные акции с участием делегаций городов-побратимов. От наших общих усилий зависит, чтобы на Орловщине эти мероприятия прошли на высоком уровне, и это наш святой долг перед бессмертным подвигом победителей».



Оксана Гранн
14 января 2020 года
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