Квартиры - через суд Чтобы получить положенные по закону квадратные метры, пришлось обращаться в суд. Прокуратуре Орла вновь пришлось встать на защиту прав детей-сирот.





Прокуратура Северного района Орла подала сразу пять исков о защите жилищных прав сирот. Суд удовлетворил требования. Пять человек получили квартиры в Орле.





Татьяна Напольских

14 января 2020 года



