Основная часть нарушений антикоррупционного законодательства на Орловщине приходится на госзакупки 86 административных дел из 112, возбужденных в прошлом году. Цифры озвучили сегодня на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.





Чаще всего не соблюдались требования к обоснованию закупок, а начальная (максимальная) цена контрактов нередко была необоснованной. Так, должностные лица поплатились рублем за нарушения в сфере госзакупок на 1 миллион 85 тысяч рублей.





Надежда Невматулина

14 января 2020 года



