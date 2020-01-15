Пора прощаться с елкой Новогодние каникулы подошли концу и многие убирают в коробки елочные игрушки, а деревья – выносят на мусорку. Сотрудники орловского Россельхознадзора обращаются к жителям региона с просьбой не делать этого, а выбрать другой способ утилизации.





Как говорят специалисты ведомства, ели и сосны могут стать источником опасных вредителей, в том числе карантинных. Чтобы исключить риск заражения других растений, деревья рекомендуют переработать на опилки, которые пойдут для посыпки или мульчирования почвы.





Мария Семак

15 января 2020 года



