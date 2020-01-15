Больше ста человек ежедневно выходит на улицы Орла – очищать город от снега В среднем - 20-22 дворника на район. Подсчет провели в мэрии областного центра.





Количество техники зависит от интенсивности снегопада – доходит и до сорока единиц в сутки. Это трактора, погрузчики, самосвалы. Всего же за минувшие семь дней убрали около трех тысяч кубометров снега. А на борьбу со льдом на тротуарах и дорогах ушло почти 1400 тонн песко-соляной смеси. Глава администрации дал поручение коммунальщикам уделить особое внимание пешеходным дорожкам и остановочным павильонам.





Мария Семак

15 января 2020 года



