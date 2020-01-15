В Орле начинается подготовка к переписи 2020 года Для начала проверили адреса, теперь приведут в соответствие указатели на домах и улицах.





Что касается многоквартирных домов - за достоверность адресной информации в ответе управляющие компании. Привести в порядок индивидуальный жилой сектор – задача собственников, но в помощь к ним привлекут и представителей территориального общественного управления. Изношенные таблицы с названиями улиц, подъездов и квартир предстоит отремонтировать или заменить на новые. Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.





Мария Семак

15 января 2020 года



