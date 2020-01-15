В Орловской области вновь появились объявления с предложением обналичить материнский капитал Региональное отделение Пенсионного Фонда напоминает – подобные операции противозаконны и чреваты серьезными последствиями, вплоть до уголовной ответственности.





Мошенники предлагают якобы юридическую помощь в обналичивании сертификата, а также оформляют доверенность на распоряжение средствами. После этого исчезают, а полученные доверенности пускаются в дело в каком-нибудь отдаленном регионе. В результате женщины остаются и без денег, и без жилья. И в любом случае владелец сертификата становится соучастником преступления, а это уже повод для разбирательства со стороны следственных органов.





Мария Семак

15 января 2020 года



