Орловские девятиклассники узнали расписание выпускных экзаменов Первый по списку – иностранный язык.





Его школьники начнут сдавать 22 и 23 мая. 26 мая девятиклассники будут сдавать экзамены по истории, физики, биологии и химии. Завершится первая волна сдачи экзаменов 9 июня задачами по математике.





Анастасия Дорохова

5 января 2020 года



