В Орле презентуют сборник статей и очерков о краеведах Автор - член Союза писателей России Алексей Кондратенко.





Книга известного орловского краеведа доктора филологических наук, лауреата Всероссийских литературных премий «Вешние воды» и «За отечествоведение» им. Н.М. Карамзина Алексея Кондратенко вышла в серии «Орловщина литературная – Современники» издательства «Картуш» в 2019 году, при финансовой поддержке Орловской региональной общественной организации «Союз военных литераторов».



В сборнике представлены интересные и редкие материалы о 23 орловских краеведах, начиная с середины XIX века до сегодняшнего дня.



Мероприятие состоится в библиотеке им. И.А. Бунина 17 января в 15:00.





Анастасия Дорохова

15 января 2020 года



