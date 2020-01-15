Перспективным орловским спортсменам назначили стипендию Указ об этом подписал Андрей Клычков.





Размер стипендии составит 3 000 рублей ежемесячно. В список вошли 28 спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет. В списке достижений – высокие места на Первенстве России и Спартакиаде учащихся по избранному виду спорта .





Анастасия Дорохова

15 января 2020 года



