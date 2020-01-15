Орловцы будут сдавать на права по-новому Правила проведения экзаменов в автошколах изменятся. Правда, только с 1 октября. Дано время, чтобы подготовиться к изменениям на местах.





Изменится порядок проведения практических экзаменов. Закрытую площадку оставят только для мотоциклистов. А будущие автоводители свои навыки будут демонстрировать в городе, в реальной обстановке. Кроме того, не будет больше заранее определенных маршрутов, для того, чтобы кандидаты в водители не заучивали их.



Также будет введена процедура аннулирования результатов экзаменов. И расширен перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам.



Что касается самого процесса обучения, снимается запрет "учебной езды" по автомагистралям.



Изменения вступят в силу только с 1 октября. И не коснутся обучения на мототранспорте.





Татьяна Напольских

14 января 2020 года



