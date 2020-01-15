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Орловцы будут сдавать на права по-новому

Правила проведения экзаменов в автошколах изменятся. Правда, только с 1 октября. Дано время, чтобы подготовиться к изменениям на местах.


Изменится порядок проведения практических экзаменов. Закрытую площадку оставят только для мотоциклистов. А будущие автоводители свои навыки будут демонстрировать в городе, в реальной обстановке. Кроме того, не будет больше заранее определенных маршрутов, для того, чтобы кандидаты в водители не заучивали их.

Также будет введена процедура аннулирования результатов экзаменов. И расширен перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам.

Что касается самого процесса обучения, снимается запрет "учебной езды" по автомагистралям.

Изменения вступят в силу только с 1 октября. И не коснутся обучения на мототранспорте.


Татьяна Напольских
14 января 2020 года
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