Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Орловщина готовится к празднованию 75-летия Великой Победы. Запланировано 800 мероприятий. Мы были на заседании оргкомитета "Победы".



- Новоселье - через прокуратуру. Пяти сиротам Орла удалось добиться положенных по закону квартир.



- График - соблюдается, река - защищена от мусора. Сегодня в мэрии Орла отчитались о проведении ремонта моста Дружбы.



- Просто - быть как все. Десятилетняя орловчанка надеется, что "Свет Рождественской звезды" исполнит ее желание. Стать волшебником может каждый.



- Служба трех владык. Сегодня в Троице-Васильевском храме Орла прошло значимое богослужение.





СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

14 января 2020 года



