В Орловской области открыли музей русской гармоники Он расположился в детской школе искусств поселка Стрелецкий.





Музей русской гармоники стал первым в ЦФО. В его основе личная коллекция преподавателя школы, заслуженного артиста РФ, гармониста золотой десятки гармонистов России Геннадия Калмыкова. В экспозиции представлено более 43 инструментов. Это гармонии, баяны, аккордеоны. Самой раритетной из них считается петербургская гармонь, которой исполнилось 90 лет.



На торжественном открытии музея присутствовали преподаватели и учащиеся школы, заслуженные деятели искусств РФ, композитор Евгений Дербенко, а также поющий гармонист-баянист Александр Льговский.





Оксана Гранн

15 января 2020 года



