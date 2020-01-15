В Ливнах девушка на легковом автомобиле въехала в дерево Пассажир автомобиля была госпитализирована.





ДТП произошло вчера утром. В 9:32 25-летняя девушка-водитель, управляла автомобилем «Форд Фокус», не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения (назначено амбулаторное лечение), ее пассажир – 21-летняя девушка получила телесные повреждения, госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, из них одно ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.





Анастасия Дорохова

15 января 2020 года



