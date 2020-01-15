В Орловской области сгорел бытовой вагончик Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.





Сообщение о возгорании бытового вагончика в деревне Еропкино-Большак Свердловского района поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» 14 января в 11 часов утра.



В результате пожара вагончик выгорел изнутри на площади 32 квадратных метра. От огня спасены две рядом стоящие хозяйственные постройки. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них один – на ликвидацию пожара и восемь – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

15 января 2020 года



