Губернатор Орловской области Андрей Клычков будет присутствовать на оглашении Президентом России ежегодного послания Федеральному Собранию Мероприятие состоится в полдень по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж».





Президент РФ Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному Собранию, в ходе которого традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.



В этом году одной из главных тем послания станет проблема роста уровня доходов россиян.



На оглашение президентского послания Федеральному собранию приглашены около 1,3 тыс. человек. Мероприятие посетят депутаты Госдумы, сенаторы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели региональных законодательных собраний. Орловскую область представляют губернатор Андрей Клычков, спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, депутат Госдумы Николай Земцов.



Также на оглашение послания приглашены главы традиционных конфессий, общественные деятели, в частности, главы региональных общественных палат и руководители крупнейших СМИ.





Орловское Информбюро

15 января 2020 года



