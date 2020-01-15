В Орловской области в 2019 году 276 ДТП произошли из-за плохого содержания дорог В УГИБДД регионального УМВД подвели итоги работы в области дорожного надзора.





Полицейские выявили основные недочеты:



- отсутствие или плохая различимость дорожной разметки (129 ДТП),



- отсутствие или неправильное применение дорожных знаков (104 ДТП),



- недостатки зимнего содержания (37 ДТП),



- отсутствие или неисправность освещения (37 ДТП),



- сужение проезжей части (31 ДТП),



- дефекты покрытия (25 ДТП),



- фиксировалось отсутствие пешеходных ограждений (25 ДТП), тротуаров (41 ДТП), дорожных ограждений (3 ДТП), элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта (6 ДТП).



В 80% случаев меры реагирования были приняты сотрудниками Госавтоинспекции еще до дорожно-транспортных происшествий:



возбуждено 31 дело об административных правонарушениях, выдано 80 предписаний, внесено 25 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности.



Всего за 2019 год в рамках надзора за состоянием улично-дорожной сети сотрудниками ГИБДД было выдано 1288 предписаний должностным и юридическим лицам на устранение недостатков. Не исполнено в срок 70 предписаний, за что виновные привлечены к административной ответственности по ч.27 и ч.28 ст. 19.5 КоАП РФ.



За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании улично-дорожной сети по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ было возбуждено 299 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.



За повреждение улично-дорожной сети привлечено к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ 42 должностных и юридических лица.



В ходе комиссии по Безопасности дорожного движения направлено 270 инициативных предложений по повышению безопасности, ликвидации аварийно-опасных участков, внедрению инженерных мероприятий. По фактам несоблюдения федерального законодательства в органы прокуратуры направлена информация о систематических нарушениях владельцами дорог обязательных требований безопасности при их эксплуатации, сообщает пресс-служба УМВД.





Орловское Информбюро

15 января 2020 года



