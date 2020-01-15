В Орловской области выберут лучшего народного дружинника Заявки принимаются до 15 февраля.





Среди прочего, конкурсанты будут оцениваться по количеству выходов на охрану общественного порядка, участию в обеспечении охраны порядка при проведении массовых мероприятий, а также по количеству административных правонарушений и преступлений, выявленных дружинником совместно с сотрудниками полиции.



Победители будут отмечены Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Орловской области.





Орловское Информбюро

15 января 2020 года



