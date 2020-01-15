Эпидемии гриппа в Орловской области нет Но растет заболеваемость ОРВИ.





Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с 6 по 12 января 2020 г в Орловской области зарегистрирован 2331 случай заболеваний ОРВИ – более половины из них дети.



Отмечается также, что уровень госпитализации по заболеваниям ОРВИ остается низким – 2,6% от числа обратившихся за медицинской помощью.





Орловское Информбюро

15 января 2020 года



