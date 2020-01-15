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Андрей Клычков прокомментировал послание Президента Федеральному Собранию

Сегодня Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Безусловно, это послание принципиально отличается от прошлого послания, и теперь понятен смысл проведения его в начале года. Пять основных аспектов, которые были отражены президентом в послании, касаются, в первую очередь, самых жизненных и животрепещущих вопросов. Первый это демография. И сегодня мы видим, что демография становится одной из важнейших задач, которые ставятся как перед федеральными, так и перед региональными и муниципальными властями. И сегодня просто косметических мер недостаточно. Здесь необходимы и меры финансовой поддержки при рождении как первого, так и второго, и третьего ребенка. Эти меры связаны и с жильем, и с обеспечением финансовой состоятельности семей после рождения детей. Неотъемлемыми являются и вопросы образования, вопросы обеспечения школ, детских садов, и в этом регионам будет необходима поддержка федерального центра, что сегодня было озвучено. 
Третий вопрос это здравоохранение. Президент уже подписал указ о формировании новой программы реформирования первичного звена системы здравоохранения, о создании полноценно обеспеченной системы фельдшерско-акушерских пунктов. Невозможно реализовать ни одно социальное направление без увеличения мер реализации инвестпотенциала как регионов, так и страны в целом. В этом направлении Орловщина сегодня имеет хорошие возможности. Мы открыли особую экономическую зону на территории опережающего социально-экономического развития, и те пять процентов, о которых говорил президент, должны быть выполнены. 
 
Еще один важный вопрос – изменение Конституции. По сути это переход на принципы деятельности парламентской республики, с сохранением элементов президентской. Это важный шаг, который долгое время обсуждается на федеральном уровне, многими представителями политических партий. Это, безусловно, непростой выбор, назревший. Дискуссия, которая открывает возможные подходы к Конституции, даст позитивный результат, в первую очередь для формирования полноценных возможностей, как для партий, так и для жителей нашей страны по формированию правительства и контролю за деятельностью органов исполнительной власти  и законодательной».



Орловское Информбюро
15 января 2020 года
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