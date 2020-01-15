Леонид Музалевский. Комментарии к посланию президента Сегодня Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.





Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Каждый год я участвую в послании президента. На мой взгляд, это судьбоносное для России, важное событие. Сегодня мы разрабатываем вектор развития нашей страны. И те планы, которые президент озвучивает, они важны для всех жителей Российской Федерации. И свое послание в 2020 году Владимир Владимирович Путин начал именно с демографии, с рождаемости. И президент предложил серьезный пакет мер и озвучил финансирование каждой строки. Во-первых, серьезно увеличили материнский капитал, и если раньше материнский капитал выдавался при рождении второго и третьего ребенка, то сегодня его предложено выдавать и при рождении первого. Серьезные задачи поставлены в плане поддержки детства и материнства – чтобы молодым мамам выплачивали компенсацию до достижения ребенком семи лет. Я считаю, это тоже серьезная поддержка для молодых мам. Президент четко поставил задачу и по строительству детских садов, по строительству школ, то есть, необходимо создать инфраструктуру от рождения до взросления ребенка. Мамы будут понимать, что будет садик, будет школа, будет система здравоохранения, чтобы у нас был коэффициент 1,7 по рождаемости. Я считаю, что все это должно помочь решить серьезнейшую проблему демографии. Президент предложил внести поправки в Конституцию. Это очень важно. Начиная с утверждения председателя правительства не президентом, а Государственной Думой. Но вместе с тем президент оставил право за собой снимать и премьер-министра, и членов правительства. Владимир Владимирович предложил провести референдум, на который вынесут все изменения Конституции».





Орловское Информбюро

15 января 2020 года



